جدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي باستهداف المدنيين الأبرياء في مدينتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية بطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من محافظة صعدة تجاه نجران تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضه، مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين نتيجة سقوط الشظايا.وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملا ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.وجدد الأمين العام دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تعمل على تحييد وتدمير هذه القوات الباليستية لحماية المدنيين، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، مؤكدا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.// انتهى //18:36ت م0159