الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت الوزارة التأكيد على تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.وعبرت الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //18:43ت م0161