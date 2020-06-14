حفر الباطن 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسانطلقت اليوم حملة التبرع بالدم التي تنظمها صحة حفر الباطن تحت عنوان " تبرع بدمك واجعل العالم مكانًا أوفر صحة " تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2020م، وتستمر لمدة أسبوع، وذلك بالمختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي .وأشارت صحة حفر الباطن إلى مشاركة ٥٠ متبرعاً في الحملة اليوم من الجالية الهندية بالمحافظة، داعيةً الراغبين بالتبرع لحجز موعد بخطوات سهلة عبر تطبيق "موعد"، موكدةً أن جميع مراكز التبرع آمنة، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية كافة.يذكر أن العالم يحتفي في 14 يونيو من كل عام باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم، ويقام هذا العام تحت عنوان "الدم المأمون ينقذ الأرواح"، ويهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، وتسليط الضوء على الحاجة إلى التبرع بالدم على مدار السنة، للحفاظ على الإمدادات الكافية، وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن لإنقاذ المرضى المحتاجين للدم.// انتهى//.18:49ت م0164