إسلام آباد 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر: إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان من المتوقع أن تتجاوز مليون حالة بنهاية شهر يوليو المقبل.وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم عقب مشاركته في اجتماع مركز القيادة والعمليات الوطني المعني بمراقبة وباء كورونا في إسلام آباد أنه يوجد حالياً نحو 150 ألف إصابة في باكستان، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد إلى 300 ألف بنهاية شهر يونيو الجاري، وبنهاية شهر يوليو المقبل قد تصل الإصابات المؤكدة بحدود مليون أو 1.2 مليون حالة.وحث أسد عمر الشعب الباكستاني على ضرورة الالتزام -بصرامة- بالإجراءات الوقائية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على هذا الوباء دون تعاون الشعب، وأن الوقاية هي السبيل الأمثل لاحتوائه.وأضاف أن كورونا وباء عالمي، وتعاني جميع دول العالم من هذه الجائحة، وأن الحكومة الباكستانية تبذل ما بوسعها للسيطرة عليه والتخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //18:49ت م0165