نجران 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ابتداءً من بعد غدٍ برنامج "العقيدة أولاً"، الذي يشتمل على سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة من العلماء والمشايخ والدعاة في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك عبر البث المباشر بواسطة تطبيق زوم، وقناة اليوتيوب، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران.وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن تنظيم هذه المحاضرات يأتي في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة بتوجيهٍ ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعزيز العقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك ونواقض الإسلام، والتأكيد على أهمية سلامة العقيدة من جميع أنواع الشرك، مشيراً إلى أنها تأتي أيضا لتبصير الناس بأمور دينهم، وما يقربهم من ربهم، وبيان منهج الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف.//انتهى//18:51ت م0166