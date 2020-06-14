عام / شرطة القصيم : القبض على ( 6 ) مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير // للصحف فقط //
الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
بريدة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على ستة مواطنين، ( في العقدين الثالث والرابع من العمر )، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وقد ضبط بحوزتهم ( 210 ) أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
// انتهى // // للصحف فقط //
19:20ت م
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