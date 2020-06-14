‎الباحة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة بالحملة الميدانية والتوعوية "خذوا حذركم" التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق الاشتراطات الاحترازية والوقائية كافة.ومن جهته أشاد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منصور بن علي شراحيلي بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته، مشيداً بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً.//انتهى//19:21ت م0168