ظهران الجنوب22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستواصل بلدية محافظة تثليث تكثيف جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية, حيث شملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.وبينت البلدية أنها أغلقت 3 محال مخالفة للشروط الصحية، واتلفت 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.// انتهى//19:22ت م0169