أبها 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة حاويات النظافة في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن جهود الأمانة وبلدياتها في تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أنه تم خلال الشهر الماضي رفع نحو 416,622 ألف طن من النفايات ومخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع، ومعالجة نحو 134,668 ألف حاوية نظافة، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.// انتهى //19:23ت م0170