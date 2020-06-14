محايل 22شوال 1441 هـ الموافق 14يونيو 2020 م واستواصل الجهات الأمنية بمحافظة بارق حضورها المكثف والمنسق في الشوارع والطرقات والتقاطعات والميادين العامة للتشديد على تطبيق أمر منع التجول من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدكوفيد-19، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة مع تطبيق التعليمات الصحية كافة أثناء تقديم خدماتها.وخلال جولة عدسة "واس" الميدانية اليوم بمحافظة بارق وثّقت خلو الطرق الرئيسة والميادين من المرتادين من المواطنين والمقيمين, الذي يدل على استشعار جميع أفراد المجتمع للمسؤولية الكاملة لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول ، وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تُعد من أولويات القيادة الرشيدة للمحافظة على الصحة العامة، مع ضمان وصول جميع الخدمات التموينية والصحية والخدمية لهم في منازلهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //19:28ت م0173