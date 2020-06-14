المنامة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسقررت اللجنة التنظيمية بدول مجلس التعاون الخليجي للكرة الطائرة ترحيل بطولة منتخبات الشباب إلى عام 2022 بعد أن كان مقرراً لها أن تقام بنهاية يوليو المقبل 2020 بضيافة مملكة البحرين وذلك بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد -19) وعدم استعداد المنتخبات بالصورة المطلوبة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنظيمية الـ 79 الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وحضور الأمين العام فراس الحلواجي، ومدير الشئون الرياضية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مشعل ناصر الخليفة وبقية الأعضاء.كما قررت اللجنة التنظيمية ترحيل بطولة الشواطئ للرجال لتقام في شهر نوفمبر المقبل 2020 وقبل عشرة أيام من انطلاق البطولة العربية لتشكل محطة إعداد قبل انطلاق الحدث العربي، فيما تقرر تأجيل انطلاقة النسخة الأولى للناشئين لتقام في العام المقبل 2021.وخلال الاجتماع تم اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم 78، كما تم الإطلاع على تقارير البطولات السابقة وهي بطولة الأندية الخليجية للرجال ومسابقة الكرة الطائرة بدورة رياضة المرأة الخليجية التي استضافتهما دولة الكويت وتم اعتمادهما مع توجيه الشكر والتقدير للجنة الأولمبية الكويتية على تعاونها في إنجاح البطولتين.// انتهى //19:29ت م0174