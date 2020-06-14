الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (4233) حالة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) وتعافي (2172) حالة ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي (84720) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (972) حالة بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لمساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، والمدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج.وأوضح الدكتور العبدالعالي أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (4233) حالة، 52%منها تعود لسعوديين و48% لغير سعوديين، و32% للإناث، و68% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.وبين أن الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1735) حالة، وجدة (352) حالة، ومكة المكرمة (314) حالة، والدمام (161) حالة، والمدينة المنورة (158) حالة، والهفوف (147) حالة، والقطيف (144) حالة، والخبر (137) حالة، والظهران (88) حالة، والطائف (74) حالة، وخميس مشيط (63) حالة، والخرج (54) حالة، وأبها (53) حالة، ونجران (53) حالة، ووادي الدواسر (50) حالة، والمبرز (46) حالة، وصفوى (46) حالة، والجبيل (41) حالة، وحريملاء (34) حالة، والدرعية (30) حالة، وحفر الباطن (29) حالة، وينبع (23) حالة، وحوطة بني تميم (22) حالة، والعيون (17) حالة، ومحايل عسير (16) حالة، والمزاحمية (16) حالة، وجازان (15) حالة، وتبوك (14) حالة، وبيشة (13) حالة، وضرماء (12) حالة، وحائل (11) حالة، والدلم (11) حالة، والمجمعة (11) حالة، وساجر (11) حالة، ورنية (10) حالات، ، وبيش (9) حالات، ورويضة العرض (8) حالات، ورجال ألمع (7) حالات، ورماح (7) حالات، وشقراء (7) حالات، والمجاردة (6) حالات، وظهران الجنوب (6) حالات، وسراة عبيدة (6) حالات، وسبت العلاية (6) حالات، وأبو عريش (6) حالات، والعيدابي (6) حالات، وعفيف (6) حالات، والدوادمي (6) حالات، والحناكية (5) حالات، وبريدة (5) حالات، ورأس تنورة (5) حالات، وشرورة (5) حالات، والقويعية (5) حالات، والجفر (4) حالات، ومهد الذهب (4) حالات، وعنيزة (4) حالات، وأحد رفيدة (4) حالات، ونمرة (4) حالات، وقرية العليا (4) حالات، وفرسان (4) حالات، والليث (4) حالات، والسليل (4) حالات، وثادق (4) حالات، والخرمة (3) حالات، وقيا (3) حالات، والمضة (3) حالات، والعارضة (3) حالات، وبدر الجنوب (3) حالات، والقوز (3) حالات، وصامطة حالتان، والمذنب حالتان، والقنفذة حالتان، وثريبان حالتان، والقريع حالتان، والسحن حالتان، والحرجة حالتان، وتثليث حالتان، وصبيا حالتان، ووادي الفرع حالتان، والكامل حالتان، وعرعر حالتان، وليلى حالتان، والبجادية حالتان، والزلفي حالتان، وحالة واحدة في كل من رياض الخبراء، والفرشة، والنماص، والقحمة، وبللسمر، وتنومة، ووادي بن هشبل، والبشائر، وتبالة، وبقيق، ومليجة، وفيفاء، ورابغ، وحبونا، ويدمة، ورفحاء، والحريق، والخاصرة، والرين، ورقائع الجمش، والبدائع، وأملج، والعلا، وخيبر، ويصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (127541) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (41849) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1855) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة.// يتبع //19:41ت م0175

وأشار متحدث "الصحة" إلى أن الفحوصات المخبرية في المملكة وصل إلى (1106398) فحص وذلك بإضافة (19377) فحصا جديدا .وأكد العبدالعالي أن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها، مشيراً إلى أن الازدياد في الحالات الحرجة يُربط بعدة عوامل من أهمها عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيراً إلى أن 90% من الحالات الحرجة مسجلة في الرياض ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، ومحافظة جدة.ولفت متحدث "الصحة" الانتباه إلى أن معدل نمو العدوى انخفض تحت مستوى 1 ولله الحمد، وأن ارتفاعه في الآونة الأخيرة يدل على نشاط في انتقال الفيروس بين أفراد المجتمع نتيجة المخالطة المجتمعية.وأكد متحدث وزارة الصحة أن خطة العودة للحياة الطبيعية تسير بشكل صحيح، ومتى ما التزم المجتمع ستكون العودة ناجحة أكثر.من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء تيسير المفرج أن ارتفاع الطلب على الكمامات خلال الأيام الماضية تواكب مع ارتفاع توفرها في الصيدليات، التي ارتفعت 188% عما كانت عليه قبل 14 يومًا ، مبينًا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تراقب باستمرار من خلال شاشات تفاعلية مدى التوفر في مختلف مناطق المملكة.// يتبع //19:41ت م0176

وأشار المفرج إلى أن وزارة الصحة ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء يقومون بجولات تفتيشية يومية على عدد من الصيدليات في بعض مدن ومناطق المملكة لمعرفة مدى توفر الكمامات , لافتًا النظر إلى أنهم يعملون على مسارين أساسيين لضمان توفر الكمامات واستمرارها , وذلك من خلال الصناعات الوطنية والتي يبلغ عددها 9 مصانع وطنية موزعة على مناطق: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ويصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون من الكمامات يومياً، ولازال العمل جارٍ على رفع هذه الطاقة الإنتاجية بشكل مستمر.وتطرق إلى الجهود المشتركة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالشراكة مع شركة الخطوط السعودية للشحن لبناء جسر جوي متكامل يضمن تدفق الكمامات بشكل يومي للمملكة العربية السعودية عن طريق مطاراتها المختلفة الذي وصل معدل الاستيراد خلال ال14 يوما الماضية إلى 10 ملايين كمامة يومياً تتم من خلال مطارات المملكة، ويتم فحصها وتدقيقها من خلال الهيئة العامة للجمارك أو حتى الهيئة العامة للغذاء والدواء باختلاف اختصاص الكمامات الطبية وغير الطبية حتى نضمن وصولها إلى الصيدليات ومنافذ البيع.وبين أن الجهود الرقابية لوزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الأمنية مستمرة في التحقق من موضوع احتكار الكمامات أو حتى جودتها ومطابقتها للمواصفات من خلال الفرق التفتيشية الميدانية التي يومياً تقوم بالرقابة على هذا الموضوع، حيث وصلت البلاغات خلال الأربعة عشر يوما الماضية إلى 14300 بلاغ تم معالجة ما يقارب 75% منها خلال المدة الماضية، ونطمح أن تزيد معدل معالجة البلاغات في المدة القادمة.وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية تحديث تطبيق طمني الذي يتيح أقرب صيدلية للمستفيد وتوفر الكمامات والمعقمات لافتاً النظر إلى أن الصيدليات الموجودة حالياً في تطبيق طمني بلغت أكثر من 1000 صيدلية تمثل قرابة 65% من الصيدليات على مستوى المملكة، والعمل جارٍ مع القطاع الخاص ووزارة الصحة لضم الكثير من الصيدليات لهذا التطبيق الذي سهل الوصول إلى المستهلك.// انتهى //19:41ت م0177