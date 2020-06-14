تبوك 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأطلقت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بجامعه تبوك مشروع صناعة المحتوى وضبط الجودة للفصل الصيفي، الذي يأتي استكمالاً لما حققته العمادة من نجاحات ملفتة وقفزات نوعية، في مرحلة التحول للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1440 - 1441هـ.وأوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور علي بن نازل الشمري، أن مواصلة التحول للتعليم عن بُعد للفصل الصيفي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها قيادة المملكة العربية السعودية الرشيدة لضمان صحة وسلامة جميع الطلاب والحرص على مواصلة تعليمهم في أفضل الظروف ووفق أعلى المعايير.وبين أن تسجيلات الدخول للأسبوع الثاني من الفصل الصيفي بلغت 47,664 تسجيل دخول، فيما بلغ إجمالي الفصول الافتراضية 2251 فصلاً افتراضياً، وبلغت التقييمات والواجبات 9578 تقييماً وواجباً، في حين كان عدد المحاضرات المسجلة 1844 محاضرة، منوهاً باستمرار العمل في مركز الدعم الفني والمساندة، باستقباله المكالمات والرد على الاستفسارات ومعالجتها عبر نظام بطاقات الدعم الفني، ونظام المساندة المباشرة عبر المحادثة الفورية أو العميل الآلي (شات بوت).ولفت الدكتور الشمري الانتباه إلى إطلاق العمادة مشروع "ضبط جودة المحتوى في مقررات الجامعة" خلال الفصل الصيفي, المعني بضبط جودة المحتوى لمقررات جامعة تبوك.// انتهى //21:54ت م0195