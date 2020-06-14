تبوك 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسبدأت اليوم، "الدورة التأسيسية الثامنة للمسلمة الجديدة" التي تنظمها "عن بعد" جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك ممثلة بالفرع النسوي.وتستهدف الدورة حديثات الدخول في الإسلام لتعريفهن بأمور الدين الإسلامي وتعليمهن بعض الأحكام الشرعية، وتحفيظهن قصار السور وصفتي الوضوء والصلاة، وأركان الإسلام والإيمان، مع الإجابة على أسئلة المسلمة الجديدة.// انتهى //21:54ت م0196