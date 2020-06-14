الباحة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً, احتفال جامعة الباحة بتخريج الدفعة الـ14 عبر الاتصال المرئي.وأعرب معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لرعايته المستمرة لخريجي الجامعة وحرصه على الالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية.وأكد معاليه أن ما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة ومعالي وزير التعليم دليل اهتمام بدورها الريادي وسعيها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتنمية مستدامة وفق رؤية المملكة 2030 في ظل امتلاكها الكوادر الوطنية المؤهلة، مشيراً إلى أن الجامعة عملت على تأهيل مخرجاتها بأدوات العلم والمعرفة، وحرصت على أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع، وليسهموا في إكمال مسيرة البناء والتنمية الحديثة.// انتهى //21:57ت م0197