الدرب 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم، جهود القوات الخاصة لأمن الطرق في محافظة الدرب خلال قيامهم بمهام عملهم والتحقق الأمني من القادمين والمغادرين.ورصدت "واس" وجود ضباط وأفراد القوات الخاصة لأمن الطرق في نقطة تفتيش الحمراء وهم يقومون بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه على مدار الساعة، فيما شهدت القطاعات الحيوية المستثناة مرونة وانسيابية في تنقلاتها خلال أوقات أمر منع التجول الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد من بدايته للحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.// انتهى //22:05ت م0199