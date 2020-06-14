رفحاء 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستنفذ بلدية لينة التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية إعادة تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء من خلال قص الحشائش والصيانة العامة لها، بالإضافة للأعمال اليومية ‏لـمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات والعمل على تحسين وتجميل المنظر والمظهر العام.من جانب آخر, فقد كثفت جولاتها الرقابية الميدانية التفتيشية على المنشآت الغذائية التي شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية فيها.// انتهى //22:06ت م0200