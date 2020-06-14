اجتماعي / "السلامة والصحة العامة في صالونات التجميل" .. ورشة عمل "عن بعد" بغرفة الشرقية غداً
الأحد 1441/10/22 هـ الموافق 2020/06/14 م واس
الدمام 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
يُنظم مركز سيدات أعمال غرفة الشرقية ممثلاً في لجنة المشاغل والمراكز النسائية غداً، ورشة عمل "عن بُعد" تحت عنوان "السلامة والصحة العامة في صالونات التجميل".
وتُناقش الورشة الضمانات الصحية اللازمة للمهنيين والعملاء عند استئناف النشاط بعد جائحة كورونا.
وتهدف إلى تقديم شروحات شاملة للإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها من قبل مالكي وأصحاب صالونات التجميل مع استئناف ممارسة الأعمال، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة العملاء والعاملين، إضافة إلى تقديم تمرين اعتماد العقلية الإيجابية.
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22:08ت م
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