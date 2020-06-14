الدمام 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسيُنظم مركز سيدات أعمال غرفة الشرقية ممثلاً في لجنة المشاغل والمراكز النسائية غداً، ورشة عمل "عن بُعد" تحت عنوان "السلامة والصحة العامة في صالونات التجميل".وتُناقش الورشة الضمانات الصحية اللازمة للمهنيين والعملاء عند استئناف النشاط بعد جائحة كورونا.وتهدف إلى تقديم شروحات شاملة للإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها من قبل مالكي وأصحاب صالونات التجميل مع استئناف ممارسة الأعمال، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة العملاء والعاملين، إضافة إلى تقديم تمرين اعتماد العقلية الإيجابية.// انتهى //22:08ت م0202