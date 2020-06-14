أبها 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير بعد غدٍ الثلاثاء، ندوة إلكترونية بعنوان "كبار السن.. حقوق وواجبات", تزامناً مع فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين.ويشارك في الندوة رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة الدكتور سعد آل غنوم، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور أحمد فهد، واستشارية طب كبار السن وأمراض الشيخوخة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتورة نسرين جستنية.// انتهى //22:09ت م0203