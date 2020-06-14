جيزان 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها اليوم، 274 جولة تفتيشية رقابية، ضمن الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة والبلديات التابعة للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة.وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان أن تلك الجهود والأعمال شملت 268 جولة رقابية للمراقبين الصحيين، و 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، جرى خلالها إغلاق منشأتين بسبب وجود حالات مؤكدة بفيروس كوفيد - 19، وضبط مجموعة من المخالفات تضمنت 3 مخالفات في مساكن العمالة، إضافة إلى 14 مخالفة لبعض الأسواق والمراكز التجارية لعدم التزامها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإصدار مخالفة لمزاولة أنشطة من المحال غير المستثناة، و 17 مخالفة من الأنشطة المستثناة المزاولة للنشاط خلال ساعات منع التجول.وبين أمين المنطقة أن الأمانة والبلديات التابعة قامت برفع 2540 طناً من النفايات بمشاركة 6202 فرد و 2079 آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي، وأزالت 645 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، وصادرت 738 كيلو جراماً من المنتجات المخالفة وغير الصالحة، كما جرى غسل وتطهير وتعقيم 124 موقعاً في مختلف الأماكن، وتطهير وتعقيم 271 من الآليات والمعدات والحاويات، وجرى خلال عمليات التطهير والتعقيم استخدام 19830 لتراً من المعقمات والمطهرات بعد التخفيف.وأشار ابن سعيدان إلى أن تنفيذ هذه الأعمال والخدمات والجهود جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم.وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملحوظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //22:18ت م0204