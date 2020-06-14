الرياض 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسيُطلق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة غداً دورة تدريبية "عن بعد" بعنوان "وصفة النشاط البدني" وتستمر يوما واحدا.ويحاضر بالدورة الحكم السعودي محمد باسودان وتشمل عدة محاضرات تهدف للتعرف على مفهوم اللياقة البدنية ومبادئ التدريب الرياضي وكيفية ممارسة النشاط البدني وعلاقته بالمؤشرات الصحية لدى الأفراد بالإضافة للتعرف على نسبة ممارسي النشاط البدني في رؤية المملكة ٢٠٣٠.وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج التدريبية التي أقامها اتحاد اللعبة مؤخراً ضمن مبادراته لدعم وتطوير رياضة الريشة الطائرة محلياً في ظل الفترة الحالية .// انتهى //22:19ت م0206