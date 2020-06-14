الرباط 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- عن تمديد أجل المشاركة في جوائزها الثقافية المتمثلة في الأفلام القصيرة، والرسم، وكتابة القصة، والتأليف الموسيقي أو الإبداع الفني، والإلقاء التعبيري باللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك حتى 31 من شهر يوليو 2020م، تلبية لمطالب أعداد كبيرة من الراغبين في المشاركة من دول مختلفة.وأضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن هذا القرار يأتي نتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي حالت دون وصول المشاركات في الآجال المحددة، على أن تعلن أسماء الفائزين في نهاية شهر سبتمبر المقبل وتسلم الجوائز في حفل يحدد موعده لاحقا.// انتهى //22:21ت م0207