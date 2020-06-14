المنامة في 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسنددت وزارة خارجية مملكة البحرين اليوم بالهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة ديالي في العراق الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، مؤكدة تضامن البحرين مع العراق في حربها ضد الإرهاب.وأعربت الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا والحكومة العراقية وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.وجددت تأكيدها على موقف البحرين الراسخ الرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، مهما كانت دوافعه أو مبرراته، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.// انتهى //22:58ت م0210