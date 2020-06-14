ظهران الجنوب 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسكثفت بلدية محافظة تثليث جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية على المنشآت الغذائية, حيث شملت الجولات عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.وأوضحت البلدية أنها أغلقت 3 محلات مخالفة للشروط الصحية, وأتلفت 25 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة.// انتهى //23:03ت م0212