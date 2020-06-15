برلين 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسانفرد باير ليفركوزن بالمركز الرابع برصيد 57 نقطة بتعادله مع مضيفه شالكة 1-1 اليوم في ختام الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدموبعد شوط أول سلبي، استهل شالكة الشوط الثاني بأفضل طريقة بحصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 51 سجلها دانيال كاليغيوري.وضغط ليفركوزن بعد الهدف سعياً للتعادل وحصل على عدد من الفرص من دون أن ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حتى الدقيقة 81 حين حول المدافع الإسباني خوان ميراندا الكرة بالخطأ في مرمى فريقه لحظة اعتراضه كرة عرضية للبرازيلي ويندل.// انتهى //00:59ت م0215