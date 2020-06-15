عرعر 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية اليوم أعمال الإصحاح البيئي بـحزم الجلاميد، وذلك عبر رش المبيدات وتعقيم وتطهير الشوارع والأرصفة وحاويات النظافة، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا.وقامت الفرق الرقابية بالأمانة بجولات رقابية، على المحال الغذائية والمطاعم للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.// انتهى //00:59ت م0216