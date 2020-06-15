عرعر 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية معافى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, عدداً من الفعاليات المتزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ 2020م تحت شعار "انكشف السر"، وذلك ضمن برامجها الاجتماعية الصحية.وتهدف الفعاليات إلى التوعية بمخاطر التدخين والتدخين السلبي بكل أشكاله، وفضح الخرافات وكشف الأنماط المخادعة التي تستخدمها صناعات التدخين وتزويد الشباب بالمعرفة اللازمة للتصدي لمخططات التسويق التي تستهدفهم، وتمكين الشباب من الوقوف ضد تلاعب صناعات التدخين.وأوضح رئيس جمعية "معافى" الدكتور رضا بن قبلان العنزي أن الفعاليات ستشتمل على عدد من المعارض والمحاضرات التوعوية التثقيفية وورش العمل ومسابقة تنافسية بعدة مسارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك للتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات ، التي تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.// انتهى //01:13ت م0219