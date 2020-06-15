القاهرة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها للهجوم الإرهابي لتنظيم داعش على قرية "ميخاس" في محافظة ديالي بالعراق، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.وعبرت الخارجية المصرية في بيان اليوم عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرف.//انتهى//03:14ت م0224