عام / مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى قرى محافظة ديالي العراقية
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
القاهرة 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واس
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها للهجوم الإرهابي لتنظيم داعش على قرية "ميخاس" في محافظة ديالي بالعراق، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.
وعبرت الخارجية المصرية في بيان اليوم عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل التصدي لكافة صور الإرهاب والتطرف.
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