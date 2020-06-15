داكار 22 شوال 1441 هـ الموافق 14 يونيو 2020 م واسأصيب ثمانية جنود سنغاليين بجروح خفيفة، إثر وقوع سيارة كانوا على متنها في لغم، وذلك خلال عملية لمكافحة مهربي الأخشاب والمخدرات في إقليم كازامانس جنوبي البلاد.ووفق الوكالة السنغالية للأنباء أن اللغم انفجر لدى مرور شاحنة صغيرة تابعة للجيش بين قريتي ليفو ويايم قرب الحودو مع غامبيا، مضيفة أن هذا الحادث وهو الثاني بعد وقوع جندي في لغم الأسبوع الماضي، بقرية مبيسين ألبوندي التابعة لزيغينشور.وعدت الوكالة السنغالية أن هذين الحادثين يهددان بتجدد إثارة الجدل حول مسألة إزالة الألغام في كازامانس، التي توقفت منذ عدة سنوات.// انتهى //03:40ت م0226