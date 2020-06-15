عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/10/23 هـ الموافق 2020/06/15 م واس
الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا في العدل.. وتسميـة أعضــاء فـي مجلـس النيـابــة العـامـة
أمير الشرقية يؤكد أهمية الحرص على مواصلة مشروعات تحسين جودة المياه
أمير القصيم يدشن مبادرة «ملتزمون» ويقلد الجربوع رتبة «لواء»
90 % من الحالات الحرجة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدة
تسجيل أعلى إصابات كورونا يومية بـ 4233 حالة في 24 ساعة
اتفاقية تعاون بين مدينة سلطان بن عبدالعزيز ووزارة الصحة
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية بنغلاديش
قوات التحالف تتصدى للعصابة الإجرامية في اليمن
80 ألف إمام يوجهون المصلين لتفادي مخاطر كورونا
وزير الداخلية يثمن جهود الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن
كورونا.. الصين تخشى الموجة الثانية
طالبان تصعد العنف رغم تكثيف جهود السلام
خطة الضم تعزل 43 قرية في الضفة الغربية
الولايات المتحدة: أزمة داخلية.. وخلافات خارجية
قمة إفريقية ثلاثية لاحتواء الصراع الليبي
وزير الخارجية الكويتي في العراق
عشرات القتلى شرق نيجيريا
// يتبع //
06:01ت م
0003