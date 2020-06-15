الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا في العدل.. وتسميـة أعضــاء فـي مجلـس النيـابــة العـامـةأمير الشرقية يؤكد أهمية الحرص على مواصلة مشروعات تحسين جودة المياهأمير القصيم يدشن مبادرة «ملتزمون» ويقلد الجربوع رتبة «لواء»90 % من الحالات الحرجة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجدةتسجيل أعلى إصابات كورونا يومية بـ 4233 حالة في 24 ساعةاتفاقية تعاون بين مدينة سلطان بن عبدالعزيز ووزارة الصحةفيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً من وزير خارجية بنغلاديشقوات التحالف تتصدى للعصابة الإجرامية في اليمن80 ألف إمام يوجهون المصلين لتفادي مخاطر كوروناوزير الداخلية يثمن جهود الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمنكورونا.. الصين تخشى الموجة الثانيةطالبان تصعد العنف رغم تكثيف جهود السلامخطة الضم تعزل 43 قرية في الضفة الغربيةالولايات المتحدة: أزمة داخلية.. وخلافات خارجيةقمة إفريقية ثلاثية لاحتواء الصراع الليبيوزير الخارجية الكويتي في العراقعشرات القتلى شرق نيجيريا// يتبع //06:01ت م0003