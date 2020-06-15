طرابلس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على الوضع الوبائي لفيروس كورونا، موضحة ارتفاع أعداد المصابين إلى 484 حالة في العديد من المدن، منوهة لتحذيرات مدير المركز الوطني الدكتوربدر الدين النجار بدر أن الوضع الوبائي للفيروس يتفاقم في ليبيا.وأشارت إلى إعراب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن ترحيبه بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة، متى ضمنت سيادة ليبيا ومدنية السلطة التي تحتكم لإرادة الشعب وخضوع الجيش للسلطة المدنية، مضيفا أنه لم يعد ثمة مجال للفوضى والمزايدات باسم الثورة لمصالح فئوية ضيقة.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة القلق الدولي من التحشيد العسكري في منطقة غرب سرت من قوات الوفاق وقوات الجيش، موضحة دفع الجيش الليبي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محاور مدينة سرت، وذلك لمساندة الوحدات العسكرية المتواجدة هناك، تحسبا لهجوم محتمل قد تشنه قوات حكومة الوفاق لانتزاع السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.وتناولت مناشدة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، طرفي الحرب الأهلية في ليبيا السعي إلى السلام، حاثًا المجتمع الدولي على تسهيل إجراء محادثات ليبية وحماية اللاجئين والمهاجرينالذين وصفهم بضحايا القسوة.وتطرقت إلى تأكيد وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مفيدة أن المحادثات السياسية والأمنية التي تقودها الأمم المتحدة ومباحثات برلين هي الأطر المتفق عليها دوليًا لمتابعة حل الأزمة.وعرجت صحف ليبيا على تنديد الرئاسة الفرنسية بالتدخلات التركية في ليبيا واصفة إياها بـ«غير المقبولة»، مؤكدة أن فرنسا لا يمكنها السماح بذلك، في تصعيد لموقف باريس تجاه أنقرة.// انتهى //07:27ت م0012