نجران 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران غداً، محاضرة بعنوان "العقيدة الصحيحة وأثرها على الفرد والمجتمع"، يلقيها معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وذلك عبر البث المباشر بواسطة "تطبيق زوم"، وقناة "اليوتيوب"، والإذاعة الصوتية لمركز الدعوة بنجران .وتأتي المحاضرة التي تُقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن البرنامج الدعوي " العقيدة أولاً "، الذي يقيمه الفرع لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //10:00ت م0022