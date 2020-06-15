بيشة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسنفّذت صحة بيشة ممثلة ببنك الدم بمستشفى الملك عبدالله عدّة مبادرات للتبرع بالدم منذ بداية جائحة فيروس كورونا (COVID - 19 ) وهي حملة "بأيدينا نداويهم..وبدمائنا ننقذهم" وحملة "خليكم..حنا نجيكم"، وغيرها من الحملات حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات 387 متبرّعاً بالدم.وأوضحت صحة بيشة أن الهدف من هذه المبادرات هو نشر ثقافة التبرع بالدم للمواطنين والمقيمين، وترسيخ صورة العمل التطوعي والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم لهم.وبينت أن هذه المبادرات تأتي من ضمن الأعمال التي تقوم بها صحة بيشة لتعزيز العمل الخيري والتطوعي، وأنه يمكن لجميع المواطنين والمقيمين المشاركة في حملات التبرع بالدم في بنك الدم بمستشفى الملك عبدالله، كما يمكنهم التبرع عبر تطبيق وتين.// انتهى //10:05ت م0023