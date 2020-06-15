بيروت 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بردود الفعل المستنكرة لأعمال التخريب وإحراق المتاجر والمؤسسات في وسط بيروت على يد مجموعات تابعة لحزب الله الإرهابي السبت الفائت في حيت تترقب الأوساط السياسية والشعبية نتائج الاجراءات التي أقرتها الحكومة للجم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.وأشارت إلى إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس أن خطة الضم الإسرائيلية التي أعلنت إسرائيل المضي قدما فيها ستقضي على أي احتمال للسلام في المنطقة.وتحدثت صحف الإثنين عن سقوط صاروخي كاتيوشا على معسكر التاجي العراقي الذي يضم قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون خسائر تذكر ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وتطرقت إلى إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس أنه اعتبارا من اليوم ينتهي الحجر الصحي في فرنسا، وسيصبح ممكنا التنقل بين الدول الأوروبية ابتداءًا من 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه يتوجب العودة للعمل في كل القطاعات الاقتصادية لإعادة تدوير الاقتصاد.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الداخلية الأفغانية أمس أن حركة طالبان قتلت وأصابت أكثر من 400 من أفراد القوات الأفغانية خلال الأسبوع الماضي متهمة الحركة بزيادة هجماتها قبل محادثات السلام المتوقعة.// انتهى //10:07ت م0024