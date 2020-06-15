الرياض 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية استيراد كمية (1,080,000) طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الأسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الرابعة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب والمؤهلة تقدمت منها (21) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (3) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة، وتوزعت الشحنات على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (13) شحنة كميتها (780,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (5) شحنات كميتها (300,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (أغسطس - سبتمبر2020م).وأفاد معاليه أن ترسية هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي للشعير المستورد، وأنه بتلك الكمية تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على نحو (3.8) ملايين طن، ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية والمناشئ لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/Import/Barely .// انتهى //10:21ت م0026