برلين 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسيحل فريق بايرن ميونيخ يوم غد، ضيفًا على فريق فيردر بريمن، في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، بفرصة حسم لقبه الثامن تواليًا والثلاثين في تاريخه، قبل مرحلتين من ختام الموسم في حال حقق غدًا فوزه السابع تواليًا منذ استئناف الموسم الذي توقف في مارس بسبب فيروس كورونا المستجد قبل أن يعاود نشاطه في منتصف مايو خلف أبواب موصدة، كما يملك فرصة حسم التتويج في حال التعادل أو الخسارة، بشرط تعادل دورتموند أو خسارته بعد غد أمام ماينتس في ظل فارق النقاط السبع الذي يفصل بين الفريقين.وفي أبرز المباريات الأخرى، يأمل بوروسيا مونشنغلادباخ استعادة المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال، لكن المهمة لن تكون سهلة يوم غد أمام ضيفه فولفسبورغ صاحب المركز السادس، فيما يمني لايبزيغ الثالث نفسه بحسم مشاركته في المسابقة القارية من خلال الفوز على فورتونا دوسلدورف بعد غدٍ الأربعاء، ويقابل ليفركوزن الذي يتقدم بفارق نقطة على مونشنغلادباخ، بعد غد على أرضه ضد كولن.// انتهى //10:23ت م0027