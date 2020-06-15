القويعية 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقدّم مستشفى القويعية العام خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل ل 1043 مستفيداً ومستفيدة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 " ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير جميع الخِدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، وذلك من خلال التواصل مع المستشفى برابط إلكتروني ، وتسجيل جميع البيانات المطلوبة مثل رقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية .وتتضمن آلية العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يجري تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث تجمع وصفات كل مريض على حده، ثم يتصل بالمريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث يكون تسلمها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد إخطار كل مريض برسالة .// انتهى //10:24ت م0028