باريس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم إن أسوأ مرحلة من وباء فيروس كورونا انقضت في فرنسا لكن لا يزال يتعين على الناس توخي الحذر لأن الفيروس لا يزال يواصل الانتشار.وأوضح فيران في مقابلة مع تلفزيون (إل.سي.آي) أن الجزء الأكبر من الوباء انقضى لكن الفيروس لم يمت ولم نهزمه بالكامل لكننا نسيطر على انتشاره ، مشيراً إلى أنه مازالت الصحة تواصل إجراء الفحوص.وسجلت فرنسا أمس الأحد تسع وفيات جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29407.// انتهى //10:45ت م0031