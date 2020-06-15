الخرطوم 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، بتأكيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي خلال لقائه أمس، رئيس بعثة "يوناميد" جيرماياماما لولو ،مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين داخل أراضيها ومنع حدوث أي صدامات بين المجتمعات المختلفة في معسكرات النازحين بولايات دارفور .ونشرت الصحف إعلان بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، عن تخصيصها 3 ملايين يورو، لتمويل مشروع تعليمي يستفيد منه أكثر 22 ألف طفل في ولايتين سودانيتين.ولفتت الانتباه إلى تقدم السلطة الفلسطينية أمس،بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخطط إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية ، معرجةً على تنديد الرئاسة الفرنسية، بالتدخلات التركية غير المقبولة في ليبيا .وأولت اهتمامًا بالاجتماع الذي يعقده وزراء الري فى مصر والسودان وإثيوبيا اليوم ، عبر تقنية الفيديو لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة.// انتهى //10:53ت م0033