جدة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة القنفذة، والليث، وخليص، والجموم، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة .وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً .// انتهى //11:30ت م0045