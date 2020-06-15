عمّان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسعقد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، اجتماعًا عن بعد مع الاتحادات الأهلية تحت مظلته، ناقش خلاله المستجدات التي طرأت على النشاطات المشتركة، التي سبق أن توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.واستعرض أمناء سر الاتحادات في الاجتماع الأوضاع العامة، وتحديدًا فيما يتعلق بالأنشطة الكروية داخل الإقليم، سواء تلك التي حدد موعد عودتها، أو المواعيد المقترحة لذلك.وناقش المجتمعون سبل التنسيق المباشر بين جميع الأطراف، بما يراعي إعادة جدولة البطولات المدرجة على أجندة اتحاد غرب آسيا وتلك لدى روزنامة الاتحادات الأهلية بصورة مناسبة تضمن عدم حدوث أية تداخلات، إلى جانب استطلاع برامج البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي على صعيد الأندية والمنتخبات.كما جرى في الاجتماع الذي مثل المملكة فيه، أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، الوقوف على آخر مستجدات بطولة الرجال العاشرة المقررة في الإمارات خلال شهر يناير من العام المقبل، وما تم إنجازه من ترتيبات بين الأطراف المعنية حتى الآن.وستشهد البطولة مشاركة 12 اتحادًا يمثلون جميع الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا وهي : السعودية، والبحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وعمان وقطر والكويت والأردن وفلسطين، إضافة إلى المنتخب الإماراتي الذي يشارك لأول مرة بالتزامن مع قيام اتحاده باستضافة البطولة لأول مرة أيضًا.وأعلن الاتحاد في بيانه، عن تقرر تفويض الأمانة العامة لاتحاد غرب آسيا والأمانة العامة للاتحاد الإماراتي وشركة للتسويق-وذلك بالإجماع - لعقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المقبلة لبحث أية تطورات تخص البطولة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة موعد إقامتها الذي تم تحديده في وقت سابق مطلع العام المقبل، واحتمالات اختيار موعد جديد ومناسب لها يراعي التزامات جميع الاتحادات الأعضاء، ويتوافق مع الأجندتين القارية والدولية، في ظل ما فرضه الوضع الراهن من تغيير إجباري على مختلف برامج الاتحادات وما رافق ذلك من ازدحام في نشاطاتها، بسبب تداعيات وباء كورونا.كما تم مراجعة تفاصيل البطولة الثامنة للناشئين التي كان من المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية أبريل الماضي، وكذلك البطولة الثانية للشباب التي كانت ستقام في الأردن مارس الماضي، إضافة إلى بحث جميع الأنشطة الأخرى.// انتهى //11:33ت م0048