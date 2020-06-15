طولكرم - سلفيت 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ،ثلاثة فلسطينيين من محافظتي طولكرم وسلفيت.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت عكرمة خالد قاسم ابو سريس من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم ، والأسير المحرر مراد مصطفى عطية شهاب من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بعد أن داهمت منزليهما.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، الشاب خالد إبراهيم قادوس، على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت ،فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية وداهمت منزل الأسير قادوس وعبثت بمحتوياته.// انتهى //12:10ت م0054