تونس 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم فحوى الحوار التلفزيوني الذي أجراه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والذي قدم خلاله تقييما للوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي العام بالبلاد، وأهم ملامح خطة الإنعاش الاقتصادي التي تعدها حكومته في البلاد معلنا انتصار تونس على جائحة كورونا.وأوردت في الشأن المغاربي، إعلان الجزائر تأجیل فتح حدودھا البرية والبحرية ومجالھا الجوي إلى الشھر المقبل.ونشرت صحف الإثنين عربيا، إعلان مصر تسجيل 91 حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" وهو ما يعد أكبر حصيلة وفايات يومية في مصر منذ انتشار الفيروس فيها.وتطرقت صحف تونس دوليا، إلى استعار الاحتجاجات في الولايات المتحدة المناهضة للعنصرية بعد إظهار تسجيل مصوّر لحظة قيام عنصريْ شرطة بقتل أمريكي من أصل إفريقي في مدينة أتلانتا، وإعلان منظمة الصحة العالمية ،أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في قارة أفريقيا تجاوز الـ230 ألف شخص فيما تخطى عدد الوفيات الستة الاف حالة.// انتهى //12:24ت م0055