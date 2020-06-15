القدس المحتلة 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم ، سبعة فلسطينيين من القدس المحتلة.وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس ، إن قوات الاحتلال اعتقلت ، داهمت بلدة الطور في القدس واعتقلت كلا من: جمال الزعتري، وساري أبو الهوى، وحمزة أبو الهوى، وساري الجولاني، ومحمد أبو جمعة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها واعتدت بالضرب على أحدهم وعائلته ،فيما اعتقلت قوات الاحتلال الأخوين محمد وأحمد الزعتري، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب المبرح، لدى تواجدهما أمام مركز المسكوبية لمتابعة اعتقال أخيهما الثالث جمال.// انتهى //12:27ت م0058