الطائف 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الطائف الجديد الفرعية أكثر من 300 ألف متر مربع من التعديات غير النظامية على أراضي حكومية بشمال الطائف.وتمثلت التعديات المخالفة في إقامة عقوم ترابية وأسوار من البلك وغرف من الصفيح وغيرها من أشكال التعدي الغير نظامية.وباشرت آليات الأمانة مدعومة بلجنة التعديات وقوة أمنية أعمال الإزالة للتعديات المقامة بشكل عشوائي ، وذلك للحد من ظاهرة استغلال الأرضي الحكومية بشكل غير نظامي، وتمت الإزالة لكافة الاحداثات وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعديوأكدت الأمانة أنها تتعامل بشكل صارم مع التعديات التي يتم رصدها، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، وإزالة الإحداثيات، حيث تتابع 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية كافة الإنشاءات العشوائية، والتأكد من وجود مستمسكات شرعية وتراخيص نظامية لدى صاحبها ، وقد رصدت أعمال تعديات وإنشاءات مخالفة في شعبة المذاكير ووادي أكتان وجاري التثبت منها قبل إزالتها بشكل فوري.// انتهى //13:13ت م0074