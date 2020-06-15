الجزائر 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على قرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس، تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبّون، أهمها عدم اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، مبرزة تكليفه الحكومة بالتعجيل في معالجة المشاكل الاجتماعية المستعجلة من الإسكان والتشغيل.ولفتت الانتباه إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان الجزائرية أمس 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 حالة جديدة و186 حالة شفاء.واهتمت صحف الإثنين بإعلان إسبانيا عن فتح حدودها للوافدين من خارج فضاء "شنغن"، في الوقت الذي تتخوف دول أخرى من موجة ثانية لوباء فيروس كورونا بعد رفع الحجر الكلي.// انتهى //13:22ت م0075