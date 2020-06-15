لندن 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بدعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين إلى الإنفاق في الأسواق المحلية من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق التام اليوم.وعرجت على استمرار الإحتجاجات المناهضة للعنصرية في لندن، مشيرة إلى إعتقال الشرطة أكثر من مئة متظاهر بسبب أعمال العنف وخرق الإجراءات الصحية المصاحبة لجهود إحتواء إنتشار فيروس كرونا المستجد.ونقلت توقعات خبراء بتراجع أداء الاقتصاد البريطاني خلال العام الجاري بنسبة 8 % بسبب تداعيات أزمة انتشار الفيروس والإجراءات التي صاحبت جهود إحتواء المرض.وتناولت في الشأن العربي الاحتجاجات الشعبية بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية في لبنان، مشيرة إلى ضرورة إجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية عاجلة من أجل معالجة الأزمة.ورصدت تقارير اتهامات الاتحاد الأوروبي بالتغاضي عن المعاملة السيئة التي تلقاها المهاجرين على يد الشرطة الكرواتية، داعية إلى ضرورة إجراء كشف جميع الانتهاكات في هذا الصدد وإكمال التحفيفات بشفافية تامة.// انتهى //13:42ت م0079