الكويت 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 92ر45 نقطة ليبلغ مستوى 49ر4997 نقطة بنسبة صعود بلغت 93ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر123 مليون سهم تمت عبر 7397 صفقة نقدية بقيمة بلغت 09ر27 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63ر13 نقطة ليبلغ مستوى 14ر4186 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 29ر62 مليون سهم تمت عبر 2868 صفقة نقدية بقيمة 15ر4 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر62 نقطة ليبلغ مستوى 38ر5409 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 46ر61 مليون سهم تمت عبر 4529 صفقة بقيمة 93ر22 مليون دينار .// انتهى //13:42ت م0080