عمّان 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم ، الهجوم الإرهابي في محافظة ديالى في جمهورية العراق الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.ونددت وزارة الخارجية الأردنية بشدة في بيان صحفي ، بالعمل الإرهابي ، مؤكدة رفضها لأعمال العنف الأعمى الذي يستهدف زعزعة الأمن والإخلال بسلامة واستقرار البلاد.وأكدت على موقف الأردن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع، مجددة تضامنها مع العراق في حربها ضد العنف والتطرف والإرهاب.وعبرت الوزارة عن تعازيها لحكومة وشعب العراق متمنية الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //13:43ت م0081