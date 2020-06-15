إسلام آباد 23 شوال 1441 هـ الموافق 15 يونيو 2020 م واساعتقلت الشرطة الباكستانية أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن المعتقلين الأربعة ينتمون إلى تنظيم إرهابي مسلح .وأضاف أن المعتقلين الأربعة كانوا مطلوبين منذ فترة لتورطهم في تنفيذ العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها الاعتداء على قوات الأمن في مدينة بيشاور، وقد تم الوصول إليهم خلال التحقيق مع عناصر إرهابية تم اعتقالها قبل أيام.كما أوضح أن قوات الأمن صادرت من حوزة الإرهابيين الأربعة على أسلحة ومتفجرات.// انتهى //13:53ت م0085